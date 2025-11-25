Cade da 4 metri di altezza lavoratore ferito in un' azienda alla Fossalta

Poco prima delle ore 16 di questo pomeriggio si è verificato un incidente sul lavoro presso l'azienda Idrogru - Crane S.r.l.. di via Vecchione, laterale di via Emilia Est in zona Fossalta di Modena. Un lavoratore di 36 anni sarebbe caduto da un'altezza considerevole, circa 4 metri, mentre stava. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

