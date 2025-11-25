Bussa da dentro la bara interrotta la cremazione L’incredibile storia dalla Thailandia

Bangkok (Thailandia), 25 novembre 2025 - La storia più incredibile della giornata arriva dalla Thailandia. Il personale del tempio buddista di Wat Rat Prakhong Tham, nella periferia di Bangkok, aveva appena iniziato la cerimonia di cremazione di una donna di 65 anni, quando dalla bara si sono sentiti dei colpi. Una vicenda riportata dalla BBC che ha dell'incredibile quanto del grottesco, se si pensa al fatto che lo stesso fratello della "vittima" aveva a quanto pare ricevuto la comunicazione ufficiale della dipartita dei lei poco prima. I funzionari del tempio, dall'altra parte, hanno però fatto sapere di non avere mai ricevuto alcun certificato di morte dalla famiglia nonostante la richiesta di cremazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bussa da dentro la bara, interrotta la cremazione. L’incredibile storia dalla Thailandia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

“Abbiamo sentito bussare nella bara e abbiamo deciso di aprirla” Stava per essere cremata, la donna nella bara era viva. L’assurda vicenda ripresa anche in un video Vai su Facebook

Dovevano cremarla, lei si risveglia e comincia a bussare dalla bara: era ancora viva! Vai su X

Bussa da dentro la bara, interrotta la cremazione. L’incredibile storia dalla Thailandia - Stava per essere cremata quando si è risvegliata: era all’interno di una cassa da morto. Si legge su quotidiano.net

Creduta morta, bussa dall’interno della bara poco prima di venire cremata: «Doveva donare gli organi» - È accaduto in Thailandia, quando una donna 65enne ha iniziato a gridare e picchiare dall’interno del feretro per farsi liberare. Lo riporta msn.com