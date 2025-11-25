Buone notizie dall’Ue sulla manovra | l’Italia ha i conti in ordine
La Commissione europea ieri ha offerto una serie di buone notizie al governo di Giorgia Meloni. Il Documento programmatico di bilancio dell. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Argomenti simili trattati di recente
Buone notizie in casa Bologna: Emil Holm torna a disposizione I dettagli Vai su Facebook
Buone notizie per i pellegrini! #ViaFrancigena e @FlixBus rinnovano la loro partnership per il 2026, confermando un impegno condiviso: rendere il cammino ancora più sostenibile e vicino alle esigenze di chi lo percorre. Scopri la partnership! viefranc Vai su X
Buone notizie dall'Ue sulla manovra: l'Italia ha i conti in ordine - La Commissione Ue promuove la legge di Bilancio con un avvertimento: servono le riforme pro competitività. Come scrive ilfoglio.it
Marchesini: «La manovra? Buone intenzioni ma non c’è una vera politica industriale» - L’inaugurazione di un stabilimento greenfield non è notizia che si registri così di frequente. Si legge su corriere.it