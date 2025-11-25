Buone notizie dalla Cop30 | la Ue ha perso la sua guerra su tagli a fossili e emissioni

Il vertice ospitato da Luiz Inácio Lula da Silva nel caldo soffocante di Belém si chiude con impegni generici. Respinti i tentativi del commissario Wopke Hoekstra di forzare la mano per imporre più vincoli. Dopo due settimane di acquazzoni, impianti di aria condizionata assenti e infuocati dibattiti sull’uso della cravatta, ha chiuso i battenti sabato scorso il caravanserraglio della Cop30. Il presidente del Brasile Luiz Inácio da Silva detto Lula ha voluto che l’adunata di 50.000 convenuti si tenesse nella poco ridente località di Belém, alle porte della foresta amazzonica, a un passo dall’Equatore. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Buone notizie dalla Cop30: la Ue ha perso la sua guerra su tagli a fossili e emissioni

