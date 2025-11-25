Udine continua a colorarsi di pois rossi. A poco più di un mese dall’inaugurazione – era il 25 ottobre, un giorno diventato subito speciale per migliaia di bambini e bambine di ogni età – la mostra “Buon compleanno, Pimpa!”, allestita all’ex Chiesa di San Francesco, ha già conquistato 10.574 visitatori. Senza contare gli oltre mille che hanno partecipato alla giornata d’apertura insieme al maestro Altan. Un flusso continuo e gioioso: famiglie, scuole, nonni e nipotini, gruppi di amiche e amici. Tutti pronti a varcare la soglia della “casa della Pimpa”, a entrare nella cucina colorata, nel salotto morbido, nella stanza dei sogni dove le avventure animate scorrono in loop. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Buon compleanno, Pimpa! a Udine fino al 6 gennaio 2026