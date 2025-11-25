Buon compleanno Franco Siddi Rocco Commisso Gabriele Oriali
Buon compleanno Dario Salvatori, Franco Siddi, Rocco Commisso, Gianfranco Zigoni, Margherita Parrilla, Gabriele Oriali, Silvia Annichiarico, Stefano Boeri, Federico Gelli.. Oggi 25 novembre compiono gli anni: Sebastiano Scarcella, presidente onorario Consiglio di Stato; Corrado Truffelli, politico, storico, economista; Bruno Pistidda, scrittore, poeta, pugile; Aris Bernardini, imprenditore; Roberto Ceccacci, attore; Roberto Ceccacci, attore; Alfredo Ciannameo, ex calciatore, allenatore; Gianfranco Zigoni, ex calciatore, allenatore; Silvia Annichiarico, cantante, attrice, conduttrice radio; Rocco Commisso, imprenditore, dirigente sportivo; Giorgio Graffi, glottologo, linguista; Margherita Parrilla, ballerina; Rosanna Azzola, ex calciatrice; Ferdinando Beccalli Falco, dirigente d’azienda, presidente Enav; Dario Salvatori, giornalista, critico musicale; Gabriele Oriali, ex calciatore, dirigente; Ciro Bilardi, ex calciatore, allenatore; Franco Siddi, giornalista; Roberto Pidone, ex calciatore, allenatore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Facciamo tanti auguri di buon compleanno a Paola Cortellesi, che con C’è ancora domani ha conquistato recentemente anche il Golden Rooster Award - gli Oscar cinesi - per il Miglior Film in Lingua Straniera - facebook.com Vai su Facebook
Buon compleanno a @VaneIncontrada : da Barcellona al bancone di Striscia #Striscialanotizia #VanessaIncontrada Vai su X
#AccaddeOggi, 23 novembre: buon compleanno a Franco Nero - Al secolo Francesco Clemente Giuseppe Sparanero (un nome, una garanzia) festeggia oggi 82 anni. Come scrive unionesarda.it