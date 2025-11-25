Bufera a Napoli partita con il Qarabag a rischio? Le immagini preoccupano VIDEO

Spazionapoli.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sta abbattendo un vero e proprio nubifragio su Napoli, con una pioggia che sembra davvero incessante. L’allerta meteo diramata ieri della regione Campania faceva salvo lo Stadio Maradona per la gara di stasera contro il Qarabag, ma le condizioni meteo di oggi mantengono alta la preoccupazione. Intanto, a farne le spese sono stati gli azzurrini del Napoli Primavera, che hanno visto la loro gara sospesa per maltempo. Napoli-Qarabag, sospeso il match di Youth League. Al termine della prima frazione, con gli azzurrini in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Raggioli, le condizioni meteo si sono fatte ancora più estreme. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

bufera a napoli partita con il qarabag a rischio le immagini preoccupano video

© Spazionapoli.it - Bufera a Napoli, partita con il Qarabag a rischio? Le immagini preoccupano (VIDEO)

Altre letture consigliate

Napoli-Qarabag: diretta live e risultato in tempo reale - Qarabag di Martedì 25 novembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net scrive

bufera napoli partita qarabagNapoli-Qarabag, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv - Oggi, martedì 25 novembre, la formazione di Castel Volturno ospita il Qarabag al Maradona. Secondo sportpaper.it

Napoli-Qarabag dove vederla, Sky, Prime Video o NOW? - Formazioni (Hojlund ce la fa?), orario, news - Qarabag va in diretta tv Sky ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (253). Riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Bufera Napoli Partita Qarabag