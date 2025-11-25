Bufera a Napoli partita con il Qarabag a rischio? Le immagini preoccupano VIDEO
Si sta abbattendo un vero e proprio nubifragio su Napoli, con una pioggia che sembra davvero incessante. L’allerta meteo diramata ieri della regione Campania faceva salvo lo Stadio Maradona per la gara di stasera contro il Qarabag, ma le condizioni meteo di oggi mantengono alta la preoccupazione. Intanto, a farne le spese sono stati gli azzurrini del Napoli Primavera, che hanno visto la loro gara sospesa per maltempo. Napoli-Qarabag, sospeso il match di Youth League. Al termine della prima frazione, con gli azzurrini in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Raggioli, le condizioni meteo si sono fatte ancora più estreme. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
