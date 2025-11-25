Buen Camino | il poster del nuovo film di Checco Zalone

Checco Zalone torna nei cinema questo Natale con Buen Camino, il suo nuovo film diretto dall’amico regista Gennaro Nunziante. Vi presentiamo il poster ufficiale del film. Buen Camino, sarà distribuito da Medusa Film a partire dal 25 dicembre, ed è prodotto da  Indiana Production  con  Medusa Film  e in collaborazione con  MZL  e  Netflix.  Con  BUEN CAMINO,  si rinnova la collaudata e fortunata collaborazione artistica tra Checco Zalone e Gennaro Nunziante, già insieme nei quattro grandi successi che hanno conquistato il pubblico e la critica nel panorama cinematografico italiano:  Quo Vado?  (2016),  Sole a catinelle  (2013),  Che bella giornata  (2011) e  Cado dalle nubi  (2009). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

