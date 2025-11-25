Buche a Viterbo oltre 80mila euro per mettere in sicurezza via Ascenzi e Cardinal La Fontaine

Via libera per la messa in sicurezza di vie del centro cittadino di Viterbo. Il settore lavori pubblici di palazzo dei Priori ha ufficializzato l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria per alcuni tratti di via Filippo Ascenzi e via Cardinal La Fontaine.Emergenza buche e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it