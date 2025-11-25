Inter News 24 Le parole di Enzo Bucchioni, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Enzo Bucchioni ha analizzato quanto successo nel derby nel suo editoriale per Tuttomercatoweb. LA VITTORIA DEL MILAN – Un contropiede fantastico e un portiere che para tutto. E’ questa l’estrema sintesi di un Derby che conferma in pieno la candidatura-scudetto del Milan e il rilancio di un calcio essenziale che funziona sempre quando è giocato con personalità e convinzione. Diciamolo: è la grande rivincita di Massimiliano Allegri. Al Milan chiede anche di alzare la difesa a centrocampo, quando riparte attacca con più uomini, chiede pressing e recupero palla, un calcio all’italiana, ma non solo, più dinamico, più aggressivo, tutti principi che nella Juve non si vedevano. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bucchioni sul derby: «L’Inter avrebbe meritato il pareggio, ma c’è una cosa che non sanno fare…»