Bucchioni sul derby | L’Inter avrebbe meritato il pareggio ma c’è una cosa che non sanno fare…

Inter News 24 Le parole di Enzo Bucchioni, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Enzo Bucchioni ha analizzato quanto successo nel derby nel suo editoriale per Tuttomercatoweb. LA VITTORIA DEL MILAN – Un contropiede fantastico e un portiere che para tutto. E’ questa l’estrema sintesi di un Derby che conferma in pieno la candidatura-scudetto del Milan e il rilancio di un calcio essenziale che funziona sempre quando è giocato con personalità e convinzione. Diciamolo: è la grande rivincita di Massimiliano Allegri. Al Milan chiede anche di alzare la difesa a centrocampo, quando riparte attacca con più uomini, chiede pressing e recupero palla, un calcio all’italiana, ma non solo, più dinamico, più aggressivo, tutti principi che nella Juve non si vedevano. 🔗 Leggi su Internews24.com

