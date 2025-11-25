Bruxelles promuove la manovra del governo | in sospeso la procedura per deficit

Lastampa.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo la Commissione, la legge di bilancio rispetta i limiti per la spesa: non saranno chieste misure correttive aggiuntive. La Finlandia verso la procedura, Berlino si salva grazie allo sconto per le spese militari. 🔗 Leggi su Lastampa.it

bruxelles promuove la manovra del governo in sospeso la procedura per deficit

© Lastampa.it - Bruxelles promuove la manovra del governo: in sospeso la procedura per deficit

