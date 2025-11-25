Bruxelles promuove la manovra del governo | in sospeso la procedura per deficit

Secondo la Commissione, la legge di bilancio rispetta i limiti per la spesa: non saranno chieste misure correttive aggiuntive. La Finlandia verso la procedura, Berlino si salva grazie allo sconto per le spese militari. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Bruxelles promuove la manovra del governo: in sospeso la procedura per deficit

Scopri altri approfondimenti

Ivano e Riccardo Manservisi a Bruxelles per promuovere la manifestazione: "Grazie al parlamentare Bonaccini, grande occasione" - facebook.com Vai su Facebook

#ENITSpA ha inaugurato a Parigi il tour europeo del #BusGourmetItalia, nell’ambito della #SettimanadellaCucinaItaliananelMondo 2025, che proseguirà verso Bruxelles, Francoforte, Monaco, Stoccolma, Vienna e Londra, per promuovere in Europa gastron Vai su X

Un governo che insegue Bruxelles e le agenzie di rating - Prima tanto vituperati, ora il faro a cui il governo si ispira con la Manovra: le destre adesso inseguono Bruxelles e le agenzie di rating. lanotiziagiornale.it scrive

Meloni-Tajani-Salvini, vertice a Bruxelles per "riaprire" la manovra - Davanti ai microfoni e alle telecamere va tutto benissimo, il governo funziona come un orologio svizzero e la manovra è la migliore possibile dati i tempi. Come scrive avvenire.it

Manovra, sugli affitti brevi il primo braccio di ferro: FI contro l'aumento delle tasse. Il Colle: ci sarà un approdo - Il presidente Mattarella, parlando a Bruxelles, durante la visita di Stato in Belgio, fotografa con precisione l'attuale fase del dibattito politico italiano, il momento attuale: «Il nostro Paese vive ... ilmessaggero.it scrive