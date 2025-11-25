Bruxelles | l’Italia ha i conti in ordine a giugno uscirà dalla procedura di infrazione

La Commissione europea ha certificato oggi a Strasburgo che l’Italia rispetta integralmente il parametro di spesa netta e potrà uscire a giugno dalla procedura per deficit eccessivo, con il disavanzo riportato sotto il 3% del Pil. Bruxelles promuove i conti italiani. La valutazione diffusa oggi dalla Commissione europea sui documenti programmatici di bilancio conferma che l’Italia è pienamente allineata alle nuove regole del Patto di stabilità riformato. Il parametro unico della spesa netta, fulcro del nuovo sistema di sorveglianza, risulta centrato in tutte le sue componenti: l’aumento previsto è dell’1,2% nel 2025 e dell’1,5% nel 2026, entrambi entro i tetti fissati dal Consiglio dell’Unione europea. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

