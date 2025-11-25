Brutta sorpresa alla Poggi | aula fredda bimbi a casa
Sarzana, 25 novembre 2025 – Pavimento bagnato e temperatura decisamente troppo bassa. Questi i motivi segnalatici da più genitori per cui gli alunni della 2^G del nuovo plesso scolastico Poggi Carducci, ieri mattina, sono tornati a casa prima del dovuto. L’allarme relativo all’impianto di riscaldamento non in funzione e alle infiltrazioni di acqua piovana nella classe collocata nel corpo blu, al secondo piano dell’edificio, è stato lanciato poco prima delle ore 11 in una chat di genitori e, in poco tempo, si è diffuso a macchia d’olio. Tanto che in principio si era pensato che l’intero plesso scolastico dovesse essere evacuato, quando invece è poi stato chiarito che lo spiacevole inconveniente stesse riguardando una sola classe delle scuole medie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
