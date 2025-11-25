Brunori Sas a Capodanno live a Cosenza il compenso sarà devoluto
Capodanno all’insegna della solidarietà per Brunori Sas, che saluterà l’arrivo del nuovo anno a Cosenza. Capodanno all’insegna della solidarietà per Brunori Sas, che saluterà l’arrivo del nuovo anno a Cosenza non solo con un concerto ( in Piazza dei Bruzi ) che celebra il suo ritorno a casa dopo un anno ricco di straordinari successi, ma anche con un progetto di inclusione sociale rivolto alle ragazze e ai ragazzi che vivono in contesti di marginalità e di disabilità nella città dei Bruzi. Un gesto di responsabilità e partecipazione che vuole tradurre la musica in un’ azione concreta di solidarietà e sviluppo culturale: il cantautore ha infatti deciso di devolvere il suo cachet personale a favore di cinque associazioni di volontariato del territorio che rappresentano da decenni un presidio di solidarietà, educazione e inclusione nella città di Cosenza. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Capodanno all’insegna della solidarietà per Brunori Sas, che saluterà l’arrivo del nuovo anno a Cosenza, celebrando il suo ritorno a casa #BrunoriSAS #Capodanno #Cosenza #Calabria Vai su X
A Capodanno 2026 “ni scialamu”, parola di Dario Brunori. A Palazzo dei Bruzi l’artista ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione del concerto di fine anno della città di Cosenza affidato, dall’amministrazione comunale guidata da Franz Caruso, a - facebook.com Vai su Facebook
Capodanno 2026 a Cosenza, Brunori devolve il cachet un beneficienza - Brunori devolverà il cachet per il concerto del Capodanno 2026 a Cosenza in beneficenza a cinque associazioni ... Si legge su quotidianodelsud.it
Cosenza, Brunori: «A Capodanno ni scialamu» - A Capodanno 2026 Cosenza festeggia con Dario Brunori Sas. Lo riporta quotidianodelsud.it
Brunori Sas, a Cosenza il concerto di Capodanno con finalità benefiche - Sarà Brunori Sas ad accompagnare, con la sua musica, il protagonista del concerto di Capodanno a Cosenza, con finalità benefiche. Scrive spettakolo.it