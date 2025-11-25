Brignano lastra di cemento cade dal camion e finisce sulla ciclabile | nessun ferito

Brignano. Una lastra di cemento da diverse tonnellate è precipitata da un camion sulla ciclabile bloccando il traffico sulla Strada provinciale 121. È accaduto nel primo pomeriggio di martedì 25 novembre lungo la rotatoria con la Strada Provinciale 127, dove il mezzo pesante avrebbe sbandato perdendo parte del carico. Nessuno è rimasto ferito, ma la circolazione verso Treviglio è stata interrotta per consentire le operazioni di rimozione e messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti la polizia locale, gli agenti della polizia di Stato e vigili del fuoco. BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it