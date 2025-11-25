Brigitte Bardot di nuovo ricoverata in ospedale Poco più di un mese fa ha subito un intervento chirurgico e aveva rassicurato tutti | Sto bene

Apprensione nel mondo del cinema. Nuovo ricovero per Brigitte Bardot. L’attrice francese, 91 anni, “si trova nell’ospedale Saint-Jean di Tolone da una decina di giorni”, rivela il giornale Var-Matin, citando proprie fonti. Bardot era già stata ricoverata per tre settimane il mese scorso, quando era stata sottoposta a un intervento chirurgico “nel quadro di una malattia grave”, ricorda il sito. Dunque Brigitte Bardot, icona del cinema francese è di nuovo ricoverata in un ospedale di Tolone, nel sud della Francia, non lontana da Saint-Tropez, dove si trova la casa in cui abita. L’attrice è stata costretta un pò più di un mese fa a lasciare la sua grande casa, nota come La Madrague, per essere ricoverata nello stesso ospedale di Tolone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Brigitte Bardot di nuovo ricoverata in ospedale. Poco più di un mese fa ha subito un intervento chirurgico e aveva rassicurato tutti: “Sto bene”

