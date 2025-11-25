Brigitte Bardot di nuovo ricoverata a Tolone

Lettera43.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo ricovero per Brigitte Bardot a distanza di poche settimane. L’ex diva del cinema francese, oggi 91enne, si trova infatti da diversi giorni in un ospedale di Tolone, a pochi chilometri da Saint-Tropez, dove abita da tempo. Lo riportano i quotidiani transalpini ICI Provence e Var Matin. L’attrice era già stata in clinica a ottobre per circa tre settimane dopo essersi sottoposta a un intervento chirurgico dovuto a seri problemi di salute, da cui si stava «lentamente riprendendo». La sua fondazione aveva infatti confermato che l’operazione «era andata a buon fine e molto bene». Non è chiaro il motivo del nuovo ricovero né quando la star, che negli Anni 70 lasciò il cinema per dedicarsi alla protezione degli animali, potrà nuovamente tornare nella sua Madrigue, la sua grande casa di Saint-Tropez. 🔗 Leggi su Lettera43.it

brigitte bardot di nuovo ricoverata a tolone

© Lettera43.it - Brigitte Bardot di nuovo ricoverata a Tolone

News recenti che potrebbero piacerti

brigitte bardot nuovo ricoverataBrigitte Bardot di nuovo ricoverata a Tolone - L'ex attrice francese era stata in clinica già nel mese di ottobre. Secondo lettera43.it

brigitte bardot nuovo ricoverataBrigitte Bardot on ollut sairaalahoidossa kymmenen päivää, mikä on saanut fanit huolestumaan hänen terveydestään. - Brigitte Bardot, 91 anni, ricoverata da dieci giorni a Tolone: la famiglia mantiene il massimo riserbo sulle sue condizioni. Si legge su notizie.it

brigitte bardot nuovo ricoverataPaura per Brigitte Bardot, l'attrice è di nuovo in ospedale - Secondo quanto riportato dal quotidiano Var Matin, l’attrice, 91 anni, si troverebbe da circa dieci giorni al Saint- Si legge su corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Brigitte Bardot Nuovo Ricoverata