brigitte bardot di nuovo ricoverata a tolone

Nuovo ricovero per Brigitte Bardot a distanza di poche settimane. L’ex diva del cinema francese, oggi 91enne, si trova infatti da diversi giorni in un ospedale di Tolone, a pochi chilometri da Saint-Tropez, dove abita da tempo. Lo riportano i quotidiani transalpini ICI Provence e Var Matin. L’attrice era già stata in clinica a ottobre per circa tre settimane dopo essersi sottoposta a un intervento chirurgico dovuto a seri problemi di salute, da cui si stava «lentamente riprendendo». La sua fondazione aveva infatti confermato che l’operazione «era andata a buon fine e molto bene». Non è chiaro il motivo del nuovo ricovero né quando la star, che negli Anni 70 lasciò il cinema per dedicarsi alla protezione degli animali, potrà nuovamente tornare nella sua Madrigue, la sua grande casa di Saint-Tropez. 🔗 Leggi su Lettera43.it

