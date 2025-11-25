brigitte bardot ancora ricoverata aggiornamenti sulle sue condizioni di salute

Situazione attuale di Brigitte Bardot: ricovero in ospedale a Tolone. Le condizioni di salute di Brigitte Bardot, icona del cinema internazionale, rimangono al centro dell’attenzione. A 91 anni, l’attrice è stata nuovamente ricoverata presso l’ ospedale Saint-Jean di Tolone dopo un intervento chirurgico. La notizia ha suscitato un crescente interesse e preoccupazione tra fan, addetti ai lavori e appassionati di cinema. Background medico e recenti interventi chirurgici. Recentemente, Bardot ha affrontato un periodo di degenza di circa tre settimane a causa di condizioni mediche serie. Dopo il primo ricovero, si era trasferita nella sua residenza, La Madrague, a Saint-Tropez, dove era sotto osservazione continua. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

