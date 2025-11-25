Brema neonato trovato morto tra la spazzatura | ignote le cause del decesso

Il corpo di un neonato è stato trovato nell'area del porto di Brema (Germania) che si sviluppa lungo le rive del fiume Weser. Il piccolo, secondo quanto è stato ricostruito, era nascosto tra la spazzatura accumulata nella zona industriale. Indaga la polizia.Il ritrovamento Come riporta un. 🔗 Leggi su Today.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Un neonato di neanche 20 giorni è finito in ospedale dopo essere risultato, alla nascita, positivo alla cocaina. Il piccolo, venuto alla luce il 17 ottobre scorso, è ricoverato al Vito Fazzi di Lecce. Stando a quanto riportato da Repubblica Bari, i medici si sarebbero - facebook.com Vai su Facebook

Neonato morto trovato nella culla termica di una chiesa - Il corpicino senza vita, raccolto in una tutina, era adagiato in una coperta celeste incapace di isolarlo dal freddo. avvenire.it scrive

Neonato trovato morto, madre in carcere - La giovane donna rumena accusata di avere ucciso e abbandonato il figlio neonato è stata dimessa oggi dall'ospedale Tappeiner di Merano e trasferita nella sezione femminile del ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Neonato morto in culla termica, respinto patteggiamento parroco - E' stata respinta la richiesta di patteggiamento a tre mesi (con pena sospesa), avanzata dagli avvocati di don Antonio Ruccia, il parroco della chiesa San Giovanni Battista di Bari accusato di ... Come scrive ansa.it