Brasile la condanna di Bolsonaro diventa definitiva | sconterà 27 anni di carcere

La Corte Suprema del Brasile ha dichiarato definitiva la sentenza che condanna l’ex presidente Jair Bolsonaro a 27 anni e 3 mesi di reclusione per il suo ruolo nel complotto volto a sovvertire il risultato delle elezioni del 2022. La decisione, riportata dai media brasiliani, chiude la stagione dei ricorsi e apre formalmente la fase di esecuzione della pena, una delle più severe mai comminate a un ex capo di Stato democraticamente eletto. Bolsonaro, già detenuto presso la sede della Polizia Federale di Brasilia per un’altra inchiesta, entra così in una nuova fase giudiziaria in cui la prospettiva del carcere a lungo termine non è più teorica, ma immediata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Brasile, la condanna di Bolsonaro diventa definitiva: sconterà 27 anni di carcere

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Brasile, arrestato Bolsonaro: “vìola i domiciliari” L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato arrestato. Nonostante a settembre fosse stato condannato a una pena di 27 anni e 3 mesi di carcere per il tentato golpe militare del 2022, Bolsonaro si trovava ai Vai su Facebook

Arrestato l’ex presidente del #Brasile Jair #Bolsonaro. Ma non c’entra la condanna per il colpo di Stato #22novembre #iltempoquotidiano iltempo.it/esteri/2025/11… Vai su X

Brasile, la condanna di Bolsonaro diventa definitiva: sconterà 27 anni di carcere - La sentenza era stata pronunciata a settembre, al termine di un processo che lo ha riconosciuto colpevole di tentato colpo di Stato, cospirazione contro l’ordine democratico e partecipazione a organiz ... Riporta msn.com

Brasile, arrestato l'ex presidente Bolsonaro. Ma non c'entra la condanna per il colpo di Stato - L'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è stato arrestato in esecuzione di un mandato di arresto preventivo emesso dalla Corte ... Secondo iltempo.it

Bolsonaro, fine della fuga: arrestato, trasferito e schiacciato dalle prove del golpe - Il 22 novembre 2025 segna il punto di rottura: dopo la manomissione della tornozeleira e la veglia convocata dal figlio Flávio, il Supremo ordina la custodia preventiva. Da giornalelavoce.it