Terza giornata di gare agli Europei Under 23 di boxe, in corso di svolgimento a Budapest (Ungheria). Sul ring sono saliti ben sette italiani, per un bilancio di quattro vittorie e tre sconfitte: tre azzurri sono approdati alle semifinali delle rispettive categorie di peso, mentre per gli altri portacolori la rassegna continentale si conclude in anticipo. Gabriele Guidi Rontani ha sconfitto il georgiano Natroshvili con verdetto unanime (5-0) e si è garantito quantomeno la medaglia di bronzo tra i 75 kg, venerdì lo vedremo all’opera contro il gallese Holley-Sotomi per provare a inseguire l’approdo all’atto conclusivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Boxe, medaglie sicure per l’Italia agli Europei U23: Chime, Guidi Rontani, Vassallo, Marra in semifinale