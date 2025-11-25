Bove | È presto per parlare di scudetto facciamo gli scongiuri

La nuova vita di Edoardo Bove, dopo la maledetta partita che lo ha costretto a stare lontano dal campo, è costellata di esperienze differenti da quelle calcistiche: dalla moda alle lotte per la prevenzione nello sport, l’ex centrocampista giallorosso è, nelle ultime settimane, spesso sotto i riflettori. Oggi, 25 novembre, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 2 nel programma Radio2 Social Club, condotto da Luca Barbarossa. Molti sono stati i temi affrontati tra cui, ovviamente, quello del disegno di legge sul primo soccorso di cui Bove si è reso promotore, a seguito del malore accusato durante Fiorentina-Inter nella passata stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Bove: “È presto per parlare di scudetto, facciamo gli scongiuri “

Altre letture consigliate

#ASRoma #Bove: "Scudetto? La Roma sta facendo un bellissimo percorso, ma facciamo gli scongiuri" Il centrocampista: "C’è ancora tanto da giocare, è ancora presto per parlare. Con Cobolli Giocavamo insieme anche nella Roma, lui poi ha scelto di continu - facebook.com Vai su Facebook

#Bove, come #Mancini, è scaramantico sul primato della #AsRoma: ?"Stanno facendo un bellissimo percorso ma c’è ancora tanto da giocare, è ancora presto per parlare. Hai visto il video di Gianluca Mancini? Non ti dico una reazione uguale ma…faccia Vai su X

IL PENSIERO - Bove: "L'importante è tornare a giocare, al di là di dove, quando, come e perché" - Stanno facendo un bellissimo percorso, ma c’è ancora tanto da giocare, è ancora presto per parlare di scudetto". Segnala napolimagazine.com

Pagina 1 | Bove e la battuta sullo scudetto alla Roma che fa ridere tutti: "Faccio come Mancini..." - Il centrocampista dei giallorossi, promotore e testimonial del disegno di legge sul primo soccorso, è stato ospite di Radio2 Social Club ... Si legge su msn.com

Calcio, Bove: "Ci vediamo presto in campo" - Con un messaggio su Instagram il giocatore viola ha voluto ringraziare tutti quelli che in questi giorni difficili gli sono stati accanto, condividendo anche un pensiero ... Riporta rainews.it