Borghi | Il derby più allegriano possibile nella serata delle 100 vittorie di Allegri con il Milan

Stefano Borghi, giornalista di 'Sky Sport', ha parlato in un video pubblicato sul suo canale 'YouTube', del derby vinto per 1-0 dal Milan di Massimiliano Allegri contro l'Inter di Cristian Chivu grazie a un gol di Christian Pulisic. La sua opinione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Borghi: “Il derby più allegriano possibile nella serata delle 100 vittorie di Allegri con il Milan”

Borghi: “100 vittorie: Allegri tra i big della storia del Milan. L’Inter ha giocato ma i rossoneri mai veramente in sofferenza” - 0 dai rossoneri grazie al gol di Cristian Pulisic, il giornalista e telecronista di DAZN Stefano Borghi ha commentato sul suo canale Youtbe il big ... Lo riporta milannews.it