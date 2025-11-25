Borghi | Il derby più allegriano possibile nella serata delle 100 vittorie di Allegri con il Milan

Pianetamilan.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano Borghi, giornalista di 'Sky Sport', ha parlato in un video pubblicato sul suo canale 'YouTube', del derby vinto per 1-0 dal Milan di Massimiliano Allegri contro l'Inter di Cristian Chivu grazie a un gol di Christian Pulisic. La sua opinione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Borghi: "Il derby più allegriano possibile nella serata delle 100 vittorie di Allegri con il Milan"

Borghi: "100 vittorie: Allegri tra i big della storia del Milan. L'Inter ha giocato ma i rossoneri mai veramente in sofferenza" - 0 dai rossoneri grazie al gol di Cristian Pulisic, il giornalista e telecronista di DAZN Stefano Borghi ha commentato sul suo canale Youtbe il big

