Buona notizia per i lavoratori italiani, gli stipendi sono in aumento nel 2026: ecco gli importi e qual è la differenza rispetto a dicembre 2025. Manca ormai solo un mese alla fine dell’anno e gennaio 2026 sarà un mese fondamentale per tanti lavoratori. Con l’entrata in vigore della nuova legge di Bilancio (attualmente in fase di revisione per l’approvazione dal Parlamento), le buste paga potranno essere più alte rispetto a dicembre, anche se tali aumenti non saranno tutti immediati. – cityrumors.it Solamente una parte delle misure approvate dal governo Meloni avrà un impatto diretto e visibile negli stipendi del primo mese dell’anno, mentre altri si vedranno soltanto nel corso dell’anno che sta per entrare. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Boom stipendi nel 2026, i lavoratori possono esultare: ecco a quanto ammonta l’aumento