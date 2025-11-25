Bonus nuovi nati l’Inps ora ti avvisa quando puoi richiederlo | come funziona

Attraverso il messaggio n. 3515, l’ Inps ha annunciato l’estensione delle proprie funzioni proattive anche al bonus nuovi nati. Dopo l’esperienza avviata con l’ assegno unico e universale, l’Istituto utilizzerà ora un sistema di avvisi automatici per ricordare alle famiglie quando possono presentare domanda per ottenere il contributo previsto per i bambini nati, adottati o affidati in via preadottiva. Bonus nuovi nati, come funziona l’avviso automatico. A partire da questo mese, in occasione della nascita di un figlio, l’Inps invierà una comunicazione tramite posta elettronica ai genitori. Nel messaggio saranno ricordate due possibilità: la presentazione o l’aggiornamento della domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico e la possibilità di richiedere il bonus nuovi nati, qualora l’ Isee minorenni rientri entro il limite massimo previsto dalla normativa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Bonus nuovi nati, l’Inps ora ti avvisa quando puoi richiederlo: come funziona

