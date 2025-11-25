Bonito nuovo kit anti violenza | Soroptimist dona ai Carabinieri strumenti per l’ascolto
Un supporto tecnologico per raccogliere denunce anche fuori dalla caserma. Collaborazione tra Carabinieri e Soroptimist per proteggere le vittime. Il contrasto alla violenza sulle donne richiede professionalità, ascolto e spazi accoglienti. Proprio per questo, l’Arma dei Carabinieri e Soroptimist Italia collaborano da anni nel progetto “Una stanza tutta per sé”, che mira a creare ambienti intimi e sicuri all’interno dei comandi dell’Arma, dove le vittime possano raccontare la propria storia senza sentirsi sole. Ad Avellino, il Comando Provinciale aveva anticipato i tempi allestendo una sala di ascolto già nella caserma di via Brigata Avellino. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
