Bonelli Avs | Dall' Ue sentenza storica su matrimoni gay ora basta discriminazioni – Il video

Open.online | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2025 "Una sentenza storica quella della corte di giustizia dell'Unione Europea che riconosce il matrimonio egalitario tra coppie gay. A Meloni diciamo: ora basta con le discriminazioni. L'amore non ha confini" così il deputato Angelo Bonelli di Avs. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

