Bomba di oltre 500 libbre nel cantiere a Empoli nuova evacuazione Ecco quando

Empoli e Vinci, 25 novembre 2025 – È stata fissata per domenica 18 gennaio 2026 la data della nuova evacuazione per favorire le operazioni di despolettamento e rimozione del secondo ordigno bellico rinvenuto nel cantiere del Teatro il Ferruccio in piazza Guido Guerra a Empoli. L’area da evacuare coinvolge anche il territorio di Vinci. Fotocronache Germogli Si ricorderà che per le operazioni di rimozioni del precedente ordigno a lasciare le proprie abitazioni furono 5mila persone (3.800 residenti a Empoli e 1.200 su Vinci) in un’area di raggio pari a 468 metri. C’era voluta una mattinata per ’liberare’ Empoli e una sessantina di volontari insieme ad artificieri e forze dell’ordine, per portare la bomba lontana dalla città, in una cava a Calenzano dove fu fatta brillare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

