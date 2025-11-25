Bomba d' acqua manda in tilt il traffico | il maltempo paralizza tutta Roma

Traffico in tilt a causa di una bomba d'acqua che, nelle ultime ore, ha colpito Roma. Dalla giornata di ieri fino al tardo pomeriggio di oggi, se le previsioni meteo saranno confermate, la Capitale sarà sotto una pioggia incessante. Problemi di mobilità per i cittadini che lamentano un traffico veicolare fuori norma sia nel quadrante nord-ovest dalla Aurelia verso il centro sia nel quadrante sud-est, in zona Appio-San Giovanni. Allerta alta anche per quanto riguarda il pericolo di crollo dei rami e degli alberi pericolanti. In campo vigili del fuoco e agenti della polizia locale di Roma Capitale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bomba d'acqua manda in tilt il traffico: il maltempo paralizza tutta Roma

Altre letture consigliate

Maltempo, bomba d'acqua sulle Marche: ristorante allagato e incidente sull'asse. IN AGGIORNAMENTO - facebook.com Vai su Facebook

Bomba d'acqua su Roma: pioggia e vento forte, allagamenti e temperature crollate. Le previsioni - Da ieri un violento nubifragio si è abbattuto sulla Capitale, causando diffusi disagi alla circolazione, allagamenti in molte zone ... Riporta msn.com

Bomba d’acqua su Carrara, sistema fognario in tilt - Sono bastati venti minuti di fenomeni estremi per mettere in ginocchio la città, dopo che la pioggia ha mandato in tilt il sistema fognario. Si legge su noitv.it

Allerta meteo, bomba d'acqua in Liguria: tombini saltati per le forti piogge | VIDEO - Una violenta ondata di maltempo ha colpito la Liguria, con rovesci intensi che hanno mandato in tilt tombini e drenaggi ... Segnala affaritaliani.it