Bolsonaro tempo scaduto | la pena di 27 anni per tentato golpe è esecutiva Arrestati e portati in carcere anche gli ex ministri
È definitiva la sentenza che condanna l’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro a 27 anni e 3 mesi di carcere per aver guidato la cospirazione per impedire al suo successore di sinistra, Luiz Inácio Lula da Silva, di tornare al potere. Lo ha proclamato oggi la Corte Suprema del Brasile: a seguito dell’esaurimento dei tempi per presentare ricorsi, la sentenza di condanna è da considerarsi passata in giudicato. Bolsonaro, dunque, deve andare in carcere ed iniziare a scontare la pena inflittagli. Il leader di estrema destra si trova peraltro già in custodia cautelare della polizia di Brasilia da sabato, dopo essere stato scoperto a tentare di manomettere il braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Open.online
