Bologna-Salisburgo quinta giornata Europa League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la quinta giornata del girone unico di Europa League 20252026. I felsinei devono approfittare di un avversario in crisi per vincere e mettere nel mirino i playoff. Bologna-Salisburgo si giocherà giovedì 27 novembre 2027 alle ore 21 presso lo stadio Dall’Ara. BOLOGNA-SALISBURGO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoblù occupano attualmente il 24esimo ed ultimo posto disponibile per accedere ai playoff, ma sono in serie positiva da tre partite consecutive, incluso l’ultimo pareggio a reti bianche contro il Brann. L’impegno casalingo contro gli austriaci diventa fondamentale in ottica qualificazione, in quando la squadra di Italiano deve sfruttare al meglio il periodo poco fortunato dei loro avversari. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Bologna-Salisburgo, quinta giornata Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

