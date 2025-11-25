Bologna-Salisburgo Europa League 27-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Un Bologna in gran forma e super protagonista in campionato attende il Salisburgo al Dall’Ara nella speranza di migliorare la propria classifica anche nel girone di Europa League. Gli emiliani, reduci dal grande successo per 0-3 sul campo dell’Udinese che è valso l’undicesimo risultato utile consecutivo, vuole esprimersi su alti livelli anche in coppa, dove . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bologna-Salisburgo (Europa League, 27-11-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

BFCSalisburgo, arbitra Pajac Bologna-Salisburgo, in programma giovedì, sarà affidata alla direzione di Igor Pajac (HRV) assistito da Zobenica (HRV) e Mihalj (HRV), con quarto uomo Lovric (HRV) e addetti VAR Bebek (HRV) e Salisbury (ENG). Vai su X

