Bologna numeri assolutamente da big | i felsinei possono sognare assolutamente in grande

Bologna, ci sono buone notizie per i felsinei. I numeri sono assolutamente positivi ed ora sognare in grande non è vietato. I dati Il Bologna di Vincenzo Italiano sta vivendo un momento molto positivo, riuscendo a coniugare solidità difensiva e incisività offensiva in un equilibrio raro da trovare. I numeri parlano chiaro: i rossoblù vantano . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bologna, numeri assolutamente da big: i felsinei possono sognare assolutamente in grande

News recenti che potrebbero piacerti

La vetta un premio per Italiano e il suo Bologna: i rossoblù volano con numeri da record Vai su X

Oggi ci vediamo a Bologna. Chiunque possa raggiungere Bologna oggi, lo faccia. Abbiamo bisogno di tanti numeri. Free Palestine. - facebook.com Vai su Facebook

Nei numeri il doppio impegno non si sente, Napoli tiene in campionato e fa meglio delle big europee - Analisi Napoli dopo 12 giornate: confronto con la scorsa stagione, prestazioni difensive, impatto del doppio impegno campionato Champions ... Come scrive internapoli.it

Il Bologna ti toglie il respiro: la statistica che la avvicina alle big d'Europa - Attenzione, abbiamo parlato di credo calcistico diverso tra Italiano e Palladino e non migliore o peggiore, non fosse altro perché le due squadre stanno applicando un sistema di gioco differente e ... Scrive corrieredellosport.it

Bologna, le mosse del club dopo la Coppa Italia. Fenucci: «Non siamo una big per numeri ma vogliamo esserlo per ambizioni» - La gioia che ancora ti sconquassa e la voglia di crescere ancora sono i due sentimenti che regnano a Casteldebole: vincere aiuta a vincere, dice un adagio dello sport, una bella mano la dà regalarsi ... Lo riporta corrieredibologna.corriere.it