Bologna lavori vicino all’A14 Le chiusure di notte di autostrada e tangenziale

25 nov 2025

Bologna, 25 novembre 2025 - Da giovedì 27 novembre a giovedì 4 dicembre dalle 21 alle 5, causa lavori, chiude al traffico l' autostrada A14, fra Bologna San Lazzaro e Castel Sanpietro Terme, la Complanare Sud di Bologna e la tangenziale di Bologna direzione Sud (da uscita 13 San Lazzaro fino bivio Casello San Lazzaro – Complanare Sud). I lavori riguardano le attività di tesatura dei conduttori aerei in corrispondenza dell’autostrada A14, nell’ambito dei lavori per la realizzazione della nuova linea elettrica a 380 kV Colunga - Calenzano. Cartelli stradali e segnalazione delle deviazioni. L'intervento, pianificato da Terna in collaborazione e coordinamento con la Prefettura di Bologna, Autostrade per l’Italia e Anas, sarà opportunamente segnalato mediante cartellonistica temporanea, movieri e avviso sui pannelli a messaggio variabile, per limitare al minimo i disagi alla circolazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

