Bologna Italiano può definitivamente sorridere Recuperato a pieno regime quel grande giocatore!
Bologna, Holm torna in gruppo: Italiano ritrova un rinforzo prezioso sulla fascia. Il terzino svedese di nuovo a disposizione Ottime notizie arrivano dal centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole, dove il Bologna ha svolto la seduta di allenamento odierna in vista della delicata sfida europea di giovedì contro il Salisburgo. La squadra di Vincenzo Italiano . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Bologna diventa motore del dibattito italiano sull’abitare. Venerdì 28 novembre, dalle 14 alle 19, all’Hotel Savoia Regency in via del Pilastro 2, Confabitare riunisce istituzioni, professionisti ed esperti per una Convention nazionale dedicata a un tema spesso e - facebook.com Vai su Facebook
Italiano aggancia la vetta della Serie A #UdineseBologna #SerieAEnilive #DAZN Vai su X
Italiano, analisi Bologna: "Sapevamo tutto del Milan. Noi con margini enormi" - Vincenzo Italiano ha commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta del Bologna in casa del Milan decisa dalla firma di Luka Modric. Da tuttosport.com
Bologna, Italiano: “Siamo pronti. Bisogna aggiungere qualità e punti in classifica” - Le parole di Italiano a pochi minuti dalla sfida tra Bologna e Friburgo, valida per la 2ª giornata della League Phase di Europa League Partenza a rilento per il Bologna, che nelle prime 6 gare ... Lo riporta gianlucadimarzio.com
Giovanni Sartori ha definitivamente trasformato il Bologna nella nuova Atalanta - C'è il Bologna di Vincenzo Italiano a ridosso delle prime posizioni in classifica dopo sette giornate di Serie A. Lo riporta tuttomercatoweb.com