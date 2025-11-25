Bologna Italiano può definitivamente sorridere Recuperato a pieno regime quel grande giocatore!

Bologna, Holm torna in gruppo: Italiano ritrova un rinforzo prezioso sulla fascia. Il terzino svedese di nuovo a disposizione Ottime notizie arrivano dal centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole, dove il Bologna ha svolto la seduta di allenamento odierna in vista della delicata sfida europea di giovedì contro il Salisburgo. La squadra di Vincenzo Italiano . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bologna, Italiano può definitivamente sorridere. Recuperato a pieno regime quel grande giocatore!

