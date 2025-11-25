Bologna ha il suo albero di Natale è arrivato in piazza Nettuno Quando si accedono le luci

Bologna, 25 novembre 2025 – E’ arrivato questa mattina all’alba in piazza Nettuno, come da tradizione. Si tratta di un abete bianco alto circa 20 metri che fino a gennaio illuminerà il centro di Bologna. L’accensione delle luci (ma non solo). Sabato 29 novembre, alle 17, avverrà l’accensione delle luci dell’albero e della Torre degli Asinelli, oltre ad esserci l’inaugurazione della nuova via Riva Reno ( dalle 18 nell’area retrostante la Chiesa di Santa Maria della Visitazione ). Giornata di festa e musica. Una giornata ricca di eventi per la città, che vedrà la presenza del sindaco Matteo Lepore, insieme alla sindaca di Lizzano in Belvedere Barbara Franchi e il sindaco di Grizzana Morandi Franco Rubini, il Comune che per questo anno ha donato l’albero alla città prendendo il posto di Lizzano in Belvedere a causa di lavori stradali in corso nel Comune che rendono impossibile il trasporto dell’albero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

