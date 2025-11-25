Bologna ciclista 23enne investita e uccisa | il luogo dell' incidente

Questa mattina a Bologna, alle 8.50, in via dell’Arcoveggio, all’intersezione con via Francesca E. de Giovanni, a seguito di un incidente stradale tra un mezzo pesante e una bici, ha perso la vita Viola Mazzotti, una ciclista 23enne, residente a Cervia. Nelle immagini il luogo dell’incidente. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bologna, ciclista 23enne investita e uccisa: il luogo dell'incidente

