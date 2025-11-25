Bologna camion svolta a destra senza guardare e travolge una ciclista | morta la 23enne Viola Mazzotti

Una ragazza di 23 anni è morta, investita da un camion, mentre era in sella alla sua bicicletta. L’incidente si è verificato intorno alle 9 di mattina a Bologna, all’incrocio fra via dell’Arcoveggio e via De Giovanni. Inutile l’intervento dei soccorritori del 118, che si sono precipitati sul luogo dell’incidente: per la giovane vittima, che si chiama Viola Mazzotti ed è originaria di Cervia (Ravenna), non c’era più nulla da fare. La polizia è al lavoro per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. Le prime ricostruzioni. Secondo le prime ricostruzioni, il camion che l’ha investita appartiene a una ditta che effettua trasporti per i cantieri del tram e che percorreva via dell’Arcoveggio dal centro verso la periferia. 🔗 Leggi su Open.online

News recenti che potrebbero piacerti

la Repubblica. . Incidente mortale in via dell’Arcoveggio, a Bologna. Viola Mazzotti, 23 anni, residente a Cervia, era in bicicletta quando è stata investita e uccisa da un camion che stava lavorando nei cantieri del tram. I sanitari del 118 hanno tentato di salvare - facebook.com Vai su Facebook

Da Monza a Bologna su un camion: Victoria Camilla, la gatta dell'Interporto, ora ha una famiglia - la Repubblica bologna.repubblica.it/cronaca/2025/1… - La sua storia è stata ricostruita dall’ENPA: una casa e tanto affetto dopo aver vissuto per lungo tempo in c Vai su X

Bologna, camion svolta a destra senza guardare e travolge una ciclista: morta la 23enne Viola Mazzotti - L’incidente si è verificato intorno alle 9 di mattina a Bologna, all’incrocio fra via dell’Arcoveggio e ... Si legge su open.online

Travolta e uccisa da un camion mentre attraversa sulle strisce con la bici: Viola morta a Bologna a 23 anni - Viola Mazzotti, 23enne di Cervia, è stata travolta e uccisa da un camion mentre percorreva la ciclabile in via dell’Arcoveggio a Bologna ... Segnala fanpage.it

Camion investe bicicletta a Bologna, muore 23enne - Una ragazza di 23 anni è morta in un incidente stradale all'incrocio tra via dell'Arcoveggio e via De Giovanni a Bologna. Lo riporta msn.com