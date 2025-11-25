Bologna 23enne in bici travolta e uccisa da un camion | è finita sotto le ruote del mezzo pesante

Ildifforme.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al momento non vi sono certezze sulla dinamica del sinistro. Una prima ricostruzione effettuata sul posto, vede la 23enne a bordo della sua bicicletta che percorre la pista ciclabile posta a destra della carreggiata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

bologna 23enne in bici travolta e uccisa da un camion 232 finita sotto le ruote del mezzo pesante

© Ildifforme.it - Bologna, 23enne in bici travolta e uccisa da un camion: è finita sotto le ruote del mezzo pesante

Altri contenuti sullo stesso argomento

bologna 23enne bici travoltaTravolta e uccisa da un camion mentre attraversa sulle strisce con la bici: Viola morta a Bologna a 23 anni - Viola Mazzotti, 23enne di Cervia, è stata travolta e uccisa da un camion mentre percorreva la ciclabile in via dell’Arcoveggio a Bologna ... Da fanpage.it

bologna 23enne bici travoltaBologna, ciclista 23enne investita e uccisa: il luogo dell'incidente - de Giovanni, a seguito di un incidente stradale tra un mezzo pesante e ... ilmattino.it scrive

bologna 23enne bici travoltaViola Mazzotti morta investita da un camion a Bologna, la 23enne era in bici sulla pista ciclabile - Una ragazza di 23 anni è morta a Bologna dopo essere stata investita da un camion mentre viaggiava in bici: la giovane è stata travolta dal mezzo ... Come scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Bologna 23enne Bici Travolta