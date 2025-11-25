Bologna 23enne in bici travolta e uccisa da un camion | è finita sotto le ruote del mezzo pesante

Al momento non vi sono certezze sulla dinamica del sinistro. Una prima ricostruzione effettuata sul posto, vede la 23enne a bordo della sua bicicletta che percorre la pista ciclabile posta a destra della carreggiata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bologna, 23enne in bici travolta e uccisa da un camion: è finita sotto le ruote del mezzo pesante

Altri contenuti sullo stesso argomento

BOLOGNA, TRAGEDIA IN BICI: MUORE UNA 23ENNE INVESTITA DA UN CAMION Una giovane ciclista di 23 anni, Viola Mazzotti, di Cervia (Ravenna), è morta questa mattina intorno alle 9 dopo essere stata investita da un camion all’incrocio tra via dell’Arco - facebook.com Vai su Facebook

#Bologna Ciclista 23enne travolta e uccisa da un camion tra via dell'Arcoveggio e via De Giovanni. Per la ragazza, rimasta schiacciata sotto le ruote, non c'è stato nulla da fare. La dinamica della tragedia è in fase di ricostruzione. Vai su X

Travolta e uccisa da un camion mentre attraversa sulle strisce con la bici: Viola morta a Bologna a 23 anni - Viola Mazzotti, 23enne di Cervia, è stata travolta e uccisa da un camion mentre percorreva la ciclabile in via dell’Arcoveggio a Bologna ... Da fanpage.it

Bologna, ciclista 23enne investita e uccisa: il luogo dell'incidente - de Giovanni, a seguito di un incidente stradale tra un mezzo pesante e ... ilmattino.it scrive

Viola Mazzotti morta investita da un camion a Bologna, la 23enne era in bici sulla pista ciclabile - Una ragazza di 23 anni è morta a Bologna dopo essere stata investita da un camion mentre viaggiava in bici: la giovane è stata travolta dal mezzo ... Come scrive virgilio.it