Boicottiamo guerre e patriarcato in 8mila al corteo contro la violenza sulle donne

Migliaia di persone si sono date appuntamento in piazza Oberdan, a Milano, per il corteo del 25 novembre, in occasione della Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne organizzato dal movimento “Non una di meno”.I nomi delle vittime di violenza e l'omaggio alla VanoniAlle 18.30 il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

