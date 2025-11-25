Boicottiamo guerre e patriarcato in 8mila al corteo contro la violenza sulle donne
Migliaia di persone si sono date appuntamento in piazza Oberdan, a Milano, per il corteo del 25 novembre, in occasione della Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne organizzato dal movimento “Non una di meno”.I nomi delle vittime di violenza e l'omaggio alla VanoniAlle 18.30 il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Altre letture consigliate
LE BANCHE UN CONTRIBUTO VOLONTARIO SUGLI EXTRAPROFITTI, NOI IL 10% SUI BENI ESSENZIALI. Se non tolleri questa ingiustizia commenta subito con BOICOTTIAMO e ti inviamo il link per aderire al boicottaggio! Vi ricordate la famosa tassa sugli e Vai su Facebook
"Boicottiamo guerre e patriarcato", in 8mila al corteo contro la violenza sulle donne - L'omaggio a Ornella Vanoni e il triste elenco delle vittime di femminicidio, anche milanesi ... Scrive milanotoday.it