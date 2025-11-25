Bodo-Juve i tifosi sono disperati | Mediocrità imbarazzante non ne possiamo più

Juve sotto a Bodo ed in grande difficoltà: i tifosi si sfogano sui social per un’altra pessima prestazione La Juventus di Spalletti è sotto a Bodo dopo il primo tempo del match di Champions League. Nel gelo norvegese, Blomberg ha sbloccato la partita sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Ancora malissimo la difesa bianconera. Juve deludente: zero alibi per Spalletti, i tifosi insorgono (Ansa foto) – Calciomercato.it I tifosi insorgono sui social: dopo i primi 45 minuti di gioco, si sono scatenati i tweet dei sostenitori bianconeri, che si dicono ormai stufi di una “ mediocrità imbarazzante “. Dito puntato anche sulle scelte di formazione di Luciano Spalletti, già nel mirino dopo il pareggio di Firenze. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Bodo-Juve, i tifosi sono disperati: “Mediocrità imbarazzante, non ne possiamo più”

Leggi anche questi approfondimenti

1’ | | We begin in Bodo. ! #BodoJuve [0-0] #UCL Vai su X

"Dobbiamo fare un calcio più qualitativo" Spalletti prima di Bodo-Juve: "Tutte le occasioni sono giuste per tirarci fuori dalla mediocrità" ? Vai su Facebook

Bodo Glimt, parla l’ad dei norvegesi: «Qui tanti tifosi della Juve, io ho anche una maglia dei bianconeri. Speriamo possa diventare una partita epica» - Poi commenta così la partita di oggi La sfida di Champions League tra Bodo Glimt e Juven ... Da juventusnews24.com

Bodo Glimt, Aleesami: "Sono un tifoso della Juve fin da bambino" - Haitam Aleesami, difensore del Bodo Glimt, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus. tuttomercatoweb.com scrive

Bodo Glimt-Juventus, le formazioni ufficiali: Spalletti rivoluziona la squadra, le decisioni su Yildiz, Vlahovic e Thuram - Spalletti cambia la Juventus in occasione della partita in casa del Bodo Glimt: Yildiz, Thuram e Vlahovic in panchina, spazio a Openda Adzic e Conceicao ... Da sport.virgilio.it