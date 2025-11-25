Bodo-Juve a rischio | cosa ha deciso la Uefa

La Juventus si affaccia al nuovo turno di Champions League con decisamente più di una preoccupazione: i dettagli. La Juventus è protagonista di un inizio di stagione complicato e altalenante. L’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina dei bianconeri, almeno per il momento, non è stato sufficiente a cambiare rotta. La speranza della Vecchia Signora è che, al di là dei risultati, si inizi a notare maggiore entusiasmo e più coesione in campo da parte dell’intero gruppo squadra. Una buona possibilità in tal senso arriva dalla Champions League, e in particolar modo da Bodo Glimt-Juventus. Match che, però, è in forte discussione. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Bodo-Juve a rischio: cosa ha deciso la Uefa

Scopri altri approfondimenti

Bodo Glimt-Juve: il Vostro risultato esatto - facebook.com Vai su Facebook

Juve, col Bodo partita a forte rischio neve ma nessuno spostamento: si gioca alle 21 Vai su X

Bodo/Glimt-Juventus condizionata dall'assenza di Gatti e dall'emergenza difesa, meteo a rischio tra neve e vento polare - La Juventus in trasferta in Norvegia contro il Bodo/Glimt per la Champions, League Phase alla ricerca dei tre punti senza Gatti e una difesa da rivedere e un meteo incerto ... Segnala sport.virgilio.it

Gazzetta - Juventus, Gatti a rischio per il Bodo Glimt: cosa succede - Il difensore è debilitato da giorni di febbre e influenza: un primo aggiornamento sulle sue condizioni arriverà già nel corso dell'allenamento di rifinitura. Riporta ilbianconero.com

Bodo-Juventus rinviata? Neve e allerta meteo, cosa succede - Nella 5^ giornata di Champions i bianconeri giocheranno in Norvegia, ma le condizioni meteo ... Lo riporta fantamaster.it