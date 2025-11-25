Bodo Glimt parla l’ad dei norvegesi | Qui tanti tifosi della Juve io ho anche una maglia dei bianconeri Speriamo possa diventare una partita epica

Bodo Glimt, l'ad Thomassen parla di passione: qui tutti amano i bianconeri e sono cresciuti col mito di Buffon. Poi commenta così la partita di oggi. La sfida di Champions League tra Bodo Glimt e Juventus è un evento storico per la cittadina norvegese, e la percezione che si ha dei bianconeri in terra artica è di grande ammirazione e rispetto. A svelare i retroscena di questa passione è Frode Thomassen, l'amministratore delegato del club norvegese, che ha concesso una lunga intervista a Tuttosport, parlando di calcio giovanile, filosofia societaria e della sua ammirazione per la Vecchia Signora.

