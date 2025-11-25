Bodo Glimt Juventus, rischio rinvio? Tutti gli aggiornamenti sulla situazione meteo in Norvegia. Le ultimissime Il rischio di un rinvio della gara di Champions League tra BodoGlimt e Juventus è ufficialmente svanito. Le condizioni meteorologiche estreme che avevano messo in allerta UEFA e tifosi – tra freddo polare e vento forte – non impediranno lo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bodo Glimt Juventus, si rischia il rinvio del gara? Occhi puntati sulla situazione meteo in Norvegia: ecco cosa filtra