Bodo Glimt-Juventus occasione per David dal 1' ? Probabili formazioni e dove vederla in tv

Sport.quotidiano.net | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bodo (Norvegia), 24 novembre 2025 - Se non è un'ultima spiaggia, poco ci manca. Ma la Juventus, in Norvegia, ha le spalle contro il muro. Lo dice l'attuale classifica della "fase campionato" di questa edizione della Champions League: i bianconeri si trovano nel gruppo di squadre al 25esimo posto e ad oggi sarebbero tagliati fuori anche dai playoff. Se vogliono restare in corsa almeno per gli spareggi, i piemontesi non possono che battere il BodoGlimt in occasione della quinta giornata. L'impegno si annuncia tuttavia estremamente probante: non solo per le condizioni in cui si presenta la Vecchia Signora a questo appuntamento, ma anche per le condizioni meteo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

