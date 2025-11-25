Bodo (Norvegia), 24 novembre 2025 - Se non è un'ultima spiaggia, poco ci manca. Ma la Juventus, in Norvegia, ha le spalle contro il muro. Lo dice l'attuale classifica della "fase campionato" di questa edizione della Champions League: i bianconeri si trovano nel gruppo di squadre al 25esimo posto e ad oggi sarebbero tagliati fuori anche dai playoff. Se vogliono restare in corsa almeno per gli spareggi, i piemontesi non possono che battere il BodoGlimt in occasione della quinta giornata. L'impegno si annuncia tuttavia estremamente probante: non solo per le condizioni in cui si presenta la Vecchia Signora a questo appuntamento, ma anche per le condizioni meteo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bodo/Glimt-Juventus, occasione per David dal 1'? Probabili formazioni e dove vederla in tv