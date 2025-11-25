Bodo Glimt Juventus | Chiellini e Comolli bloccati in Svezia Le ultimissime verso la sfida di Champions League

Bodo Glimt Juventus, disagi per la dirigenza bianconera: Chiellini e Comolli bloccati in Svezia. Le ultime sulla vigilia di Champions La Juventus vive una vigilia complicata in vista della sfida di Champions League contro il Bodo Glimt. La città norvegese è stretta nella morsa di una nevicata incessante che sta creando disagi logistici e sportivi, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bodo Glimt Juventus: Chiellini e Comolli bloccati in Svezia. Le ultimissime verso la sfida di Champions League

