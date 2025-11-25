Bodo Glimt Juve Spalletti va a caccia di conferme in difesa | senza Bremer e Gatti toccherà a loro stasera in Norvegia Le scelte

Bodo Glimt Juve, Spalletti ridisegna la difesa senza Gatti: Kelly scala al centro, ai suoi lati confermati Kalulu e Koopmeiners per la sfida in Norvegia. L’emergenza difensiva ha costretto Luciano Spalletti a inventarsi una soluzione tattica inedita e coraggiosa per la decisiva trasferta di Champions League in Norvegia. Con Federico Gatti rimasto a Torino a causa della forte sindrome influenzale che lo ha colpito (e che gli ha impedito di essere convocato), la Juventus scenderà in campo questa sera contro il Bodo Glimt con una retroguardia ridisegnata per necessità, ma con gerarchie ormai definite dall’assenza di alternative. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

