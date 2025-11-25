Bodo Glimt Juve Spalletti va a caccia di conferme in difesa | senza Bremer e Gatti toccherà a loro stasera in Norvegia Le scelte

Juventusnews24.com | 25 nov 2025

Bodo Glimt Juve, Spalletti ridisegna la difesa senza Gatti: Kelly scala al centro, ai suoi lati confermati Kalulu e Koopmeiners per la sfida in Norvegia. L’emergenza difensiva ha costretto  Luciano Spalletti  a inventarsi una soluzione tattica inedita e coraggiosa per la decisiva trasferta di  Champions League  in  Norvegia. Con  Federico Gatti  rimasto a  Torino  a causa della forte sindrome influenzale che lo ha colpito (e che gli ha impedito di essere convocato), la  Juventus  scenderà in campo questa sera contro il  Bodo Glimt  con una retroguardia ridisegnata per necessità, ma con gerarchie ormai definite dall’assenza di alternative. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

