. Delusione totale dei tifosi presenti in Norvegia. Si chiude nel peggiore dei modi il primo tempo della Juventus all’ Aspmyra Stadion contro il BodøGlimt. La squadra di casa è in vantaggio per 1-0, un risultato che rispecchia una prestazione sin qui molto deludente dei bianconeri, incapaci di argine in difesa e poco incisivi in attacco. Gol di blomberg: difesa immobile su calcio d’angolo. Il BodøGlimt ha trovato il gol del vantaggio al minuto 27 con Ole Didrik Blomberg, su una situazione di calcio d’angolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bodo Glimt Juve, primo tempo horror dei bianconeri: dal settore ospiti si leva un coro inequivocabile