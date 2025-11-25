Bodo Glimt Juve primo tempo horror dei bianconeri | dal settore ospiti si leva un coro inequivocabile
. Delusione totale dei tifosi presenti in Norvegia. Si chiude nel peggiore dei modi il primo tempo della Juventus all’ Aspmyra Stadion contro il BodøGlimt. La squadra di casa è in vantaggio per 1-0, un risultato che rispecchia una prestazione sin qui molto deludente dei bianconeri, incapaci di argine in difesa e poco incisivi in attacco. Gol di blomberg: difesa immobile su calcio d’angolo. Il BodøGlimt ha trovato il gol del vantaggio al minuto 27 con Ole Didrik Blomberg, su una situazione di calcio d’angolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Champions League, dopo 45' Napoli-Qarabag 0-0 e Bodo Glimt-Juventus 1-0 Domani sfida Atletico Madrid-Inter e Eintracht-Atalanta. Segui tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-champions-league-girone-unico-q Vai su Facebook
Bodø/Glimt - Juventus ? Live 20:30 Live Twitch twitch.tv/juvandmeoffici… ? ? #News Pre Match ? #BodoJuve Twitch Cronaca ? #championsleaugue La Giornata #Juventus Post Match Interviste Vai su X
Juventus poco concreta, a differenza del Bodo/Glimt: a fine primo tempo 1-0 per i norvegesi - Il racconto dei 45 minuti inaugurali del match. Scrive tuttomercatoweb.com
Juventus sotto di un gol col Bodo/Glimt all'intervallo. Dal settore ospiti: "Fuori i coglioni" - 0 sul campo del Bodo/Glimt, al termine del primo tempo della partita valevole per la 5^ giornata della Fase Campionato di. Come scrive tuttomercatoweb.com
Bodo Glimt-Juventus, il risultato in diretta LIVE - Patrick Berg e Fredrik Bjørkan del Bodø/Glimt hanno vissuto una parentesi internazionale indimenticabile, aiutando la Norvegia a qualificarsi per la Coppa del Mondo con la vittoria per 4- Lo riporta sport.sky.it