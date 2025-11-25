Bodo Glimt Juve Primavera Youth League 2-6 | i bianconeri trionfano in Norvegia! Primi tre punti in Europa per Padoin si riaccendono le speranze playoff

Bodo Glimt Juve Primavera Youth League LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la quinta giornata 202526. Dopo l’unico punto conquistato nelle prime quattro giornate di Youth League, la Juve Primavera di Simone Padoin va a caccia del primo successo in Youth League. Bianconeri ospiti del Bodo Glimt. Bodo Glimt Juve Primavera Youth League 2-6: sintesi e moviola. TERMINA QUI LA PARTITA: VINCE LA JUVE 2-6! 93? Rete di Lukaszka – Accorcia le distanze la formazione di casa, punteggio ora fissato sul 2-6 in favore dei bianconeri 91? GOL DURMISI – La Juventus dilaga, sesto gol della partita per i bianconeri 89? GOL SOSNA – A segno anche Sosna, la Juve dilaga e chiude i conti 74? GOL VALLANA – La Juve trova il quarto gol di giornata! 71? GARA INTERROTTA – Troppa neve anche per il campo riscaldato: partita interrotta! 69? Ammonito Verde – Altro cartellino giallo 63? Doppio cambio Juve – Padoin getta nella mischia Vallana e Ceppi 54? Accorcia subito il Bodo Glimt – Primo gol per la formazione di casa, a segno Rodahl 53? AUTOGOL SJONG – La Juve trova il terzo gol di giornata con un autogol del portiere del Bodo Glimt 51? Parata di Huli – Il portiere della Juve dice di no a Chooly 46? RIPRESA AL VIA – Si riparte con gli stessi 22 che hanno chiuso la prima frazione FINE PRIMO TEMPO – Biancori avanti con la doppietta di Lopez 45’+1 RIGORE PARATO – Finocchiaro sbaglia dagli 11 metri! Si resta 0-2 45? Recupero – Concesso un minuto di recupero 38? ANCORA LOPEZ – Raddoppia subito la Juve, ancora con Lopez. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

