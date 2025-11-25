Bodo Glimt - Juve | le condizioni del campo meno di un' ora dalla partita

Gazzetta.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nostro inviato a Bodo (Norvegia) Guglielmo Buccheri, ci racconta le condizioni dell'Aspmyra Stadion a meno di un'ora dal calcio d'inizio di BodoGlimt-Juventus. Neve e gelo contraddistinguono l'impianto norvegese in vista della gara delle 21.00. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

bodo glimt juve le condizioni del campo meno di un ora dalla partita

© Gazzetta.it - Bodo/Glimt - Juve: le condizioni del campo meno di un'ora dalla partita

